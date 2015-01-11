В Озёрске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже

4 июля в дневное время бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметили на маршруте патрулирования двух молодых людей, чьи приметы подходили под указанные в ориентировке на подозреваемых, совершивших в этот же день грабеж.

Несколькими часами ранее у дома 58 по улице Свердлова трое молодых людей совершили в отношении у местного 45-летнего жителя грабеж смартфона и 15 тысяч рублей.

Бойцы приняли решение установить личности граждан. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых, в том числе за имущественные преступления, жителей города 29-ти и 23-х лет.

Подозреваемые переданы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.