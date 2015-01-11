ДТП с опрокидыванием автомобиля

4 июля 2021 года, около 03 часов 51 минут, в городе Озерск, на ул. Кыштымская (рядом с СНТ «Тюльпан»), водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем «Kia Sportage», совершила съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована в приемный покой КБ – 71.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.

По данным административной практики водитель автомобиля «Kia Sportage» ранее за грубые нарушения ПДД РФ не привлекался.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко