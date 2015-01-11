Водитель не уступила дорогу пешеходу

2 июля 2021 года, около 15 часов 22 минут, в городе Озерск, на проспекте Ленина 49, водитель, 1952 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», не уступила дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходу 2007 года рождения госпитализация не потребовалась.

По данным административной практики водитель автомобиля «Hyundai» ранее за грубые нарушения ПДД РФ не привлекался.

В отношении водителя сотрудниками ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск составлен административный материал по статье 12.18. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения), который предусматривают наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Уважаемые водители!

Требования и обязанности при взаимодействии с пешеходами и иными участниками дорожного движения в случаях, когда последние имеют преимущество в движении, установлены в Правилах дорожного движения РФ:

· при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает (п. 8.3 ПДД РФ);

· при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает (п. 13.1 ПДД РФ);

· при включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления (п. 13.8);

· водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода (п. 14.1 ПДД РФ);

· на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части данного направления (п. 14.3);

· запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе (п. 14.4);

· во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью (п. 14.5);

· водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней (п. 14.6);

· приближаясь к остановившемуся транспортному средству с включенной аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные знаки «Перевозка детей», водитель должен снизить скорость, при необходимости остановиться и пропустить детей (п. 14.7).

Невыполнение водителем любой из перечисленных обязанностей влечет за собой административную ответственность по ст. 12.18 КоАП РФ, а именно – наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей.

Рекомендации для пешеходов

1. Прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители автомобилей во всех рядах вас заметили, а главное – остановились!

2. При движении в темное время обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

3. Всем пешеходам необходимо помнить, что недостаточная внимательность, неосторожность, недисциплинированность могут стать причиной непоправимой беды.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко