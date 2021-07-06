На Южный Урал возвращается жара за 30 градусов

На Южный Урал возвращается жара – отметку 30 градусов термометры преодолеют в пятницу, 9 июля.

В ближайшие дни температура в регионе начнет неуклонно повышаться. В среду, 7 июля, – до 25-27 градусов, в четверг – до 24-29, а в пятницу – до 28-32 градусов. При этом палящего зноя не ожидается – все дни будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и порывистый, до 14-15 м/с, северо-восточный ветер.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-vozvraschaetsya-zhara-za-30-gradusov_138632.html