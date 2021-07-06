Для туристов составили новый список ограничений в регионах России

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил актуальный список ограничений, связанных с коронавирусом, которые ждут туристов при путешествии по России.

Отмечается, что данные собраны по официальным документам и актуальны на 5 июля 2021 года. Приведенные ограничения распространяются только на тех, кто перемещается между регионами. Для иностранцев и россиян, прибывших из-за границы, могут применяться дополнительные ограничения.

«В ряде регионов есть нюансы, на которые путешественникам стоит обратить внимание. Так, в Москве сейчас посещение большинства общественных мест только при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста. Также рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В Московской области размещение граждан в гостиницах более чем на трое суток возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела за исключением детей», – отметили в пресс-службе сервиса.

В ряде регионов России ввели ограничения для туристов

В Санкт-Петербурге карантина для прибывших из других регионов нет. А вот в Республике Алтай прибывшим из других регионов и стран рекомендован 14-дневный карантин.

В Башкортостан с 5 июля посадка в автобусы на междугородние и межрегиональные маршруты осуществляется только при наличии сертификата о прохождении вакцинации либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-теста, который действителен в течение трех суток со дня выдачи.

Во Владимирской области посещение массовых мероприятий на открытом воздухе возможно только с прививкой или с ПЦР-тестом.

В Дагестане, Псковской и Костромской областях размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. В Карелии с 15 июля размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста.

Для заселения в отели Краснодарского края требуется ПЦР или справка на антитела, или справка о вакцинации. С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных и официально переболевших.

В Севастополе размещение в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела. Остальная часть Крыма по-прежнему открыта для туристов. И приехавшим на полуостров гражданам России предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прививке требуются только для проживания в санаториях.