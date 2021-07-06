Алексей Текслер поручил мэрам заняться комплексным развитием территорий

Губернатор Алексей Текслер провел с главами муниципалитетов Челябинской области очередное совещание. Главным вопросом на этот раз стала реализация проектов комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, Алексей Текслер поставил перед мэрами серьезную задачу: уже в 2021 году сдать в эксплуатацию не менее 1,67 миллиона квадратных метров жилья, а к 2030 году выйти на уровень 2,8 миллиона. «квадратов». Добиться таких масштабов может закон о комплексном развитии территории (КРТ).

По словам губернатора, в Челябинской области уже принята необходимая нормативная база, определены основные условия реализации проектов КРТ. Муниципалитетам не нужно разрабатывать необходимые бумаги с нуля.

«Этот механизм позволит больше строить жилья, привлечь инвесторов к развитию застроенных территорий, решать проблему ветхо-аварийного фонда, перезагрузить морально и физически устаревшие застроенные площадки, превратить их в благоустроенные современные микрорайоны, сократив при этом сроки — от принятия решения по развитию территорий до начала строительства. Реализация проектов КРТ станет последовательным шагом к увеличению объемов жилищного строительства. Здесь нам помогают решения, которые принимаются на уровне президента. Мы с начала года увеличили ипотечное кредитование более чем на 30 процентов — это в целом хорошая динамика, мы в зеленой зоне, одни из лидеров, в том числе и по стране. И эту динамику не нужно сбавлять, не забывая, что надо следить за ценой. Мы видим рост стоимости жилья. Чтобы всю льготную ипотеку не „съедал“ рост стоимости жилья, на это тоже нужно обратить внимание. Но самое главное, что и КРТ, и льготная ипотека позволяют нам выполнять задачу, которая поставлена указом президента в сфере жилья и городской среды»,

— отметил Алексей Текслер.

Ввод все большего количества жилья — не самоцель. Текслер объяснил это на примере Челябинска. Напомним, в последние годы областной центр активно развивается в сторону северо-запада, все больше микрорайонов появляются в Сосновском районе. Однако социальной инфраструктуры там до сих пор нет, поэтому сейчас региональное правительство решает вопрос о строительстве трех новых школ в «Западном», «Белом хуторе» и других жилых комплексах пригорода. В будущем же подобные решения должны приниматься заранее, а социальные и торговые объекты появляться параллельно с жилыми домами. Губернатор напомнил, что под КРТ могут попасть районы жилой и нежилой застройки, а также незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ.

По данным пресс-службы главы региона, на сегодня уже десять городов и один район в Челябинской области предложили для комплексного развития 38 земельных участков. В лидерах Челябинск: здесь планируется реализовать 10 проектов, три из них, в Ленинском, Советском и Калининском районах, уже находятся в высокой степени готовности. Шесть участков под КРТ предлагает Магнитогорск, семь — Озерск. От одного до четырех участков планирует развивать в Копейске, Златоусте, Кыштыме, Снежинске, Чебаркуле, Трехгорном, Миассе и Ашинском районе. Кроме того, в Челябинске и Сосновском районе планиурется застроить три участка малоэтажными домами.

Алексей Текслер отдельно остановился на качестве будущих домов.

«У нас засилье панельных зданий, понятно, где-то это оправданно, когда мы говорим о наших городах, где с советского времени дома не строились. Но когда мы говорим про наши крупные города, то тут нет монолитного домостроения вообще, это тоже никуда не годится. Понятно, нужно отталкиваться всегда от потребителя. Задача у нас с вами и увеличение доходов населения, это одна из национальных задач в рамках указа президента. Надо обращать внимание на качество среды, социальной инфраструктуры, не забывать о дорогах и общественном транспорте»,

— напомнил мэрам Алексей Текслер.

https://www.1obl.ru/news/politika/aleksey-teksler-poruchil-meram-zanyatsya-kompleksnym-razvitiem-territoriy/