В загородных оздоровительных лагерях озерские дети проводят время интересно и весело: репортажи с места событий

Жаркая погода позволяет детям большую часть времени проводить на открытом воздухе. Старожилы рассказывают, что не помнят такого, чтобы вода в озере Акакуль прогревалась до 30 градусов. Оздоровление и солнечные ванны в полном объеме: после завтрака на пляж, после полдника – снова на пляж.

В «Орленке» есть примета: запланировал на какой-то день это мероприятие – погода испортилась. Поэтому решили спонтанно: пока тепло -проводим День Нептуна. На пляже собрались все: и русалки, и водяные, и сам Нептун на сапборде приплыл после того, как дети кричалки в его честь прокричали. Затеял Нептун водно-сухопутные соревнования провести, чтобы дети повеселились, да сюрприз приготовил вместе с сотрудниками МЧС: фонтан воды из гидранта пожарной машины! Сплошные визги и детское счастье!

Между тем, дети не сидели и не ждали Нептуна и хорошей погоды просто так - готовились к конкурсу отрядных уголков. В результате, у жюри конкурса глаза разбежались: как оценить таланты и всем 1 места раздать?

В лагере стартовал отрядный этап конкурса «Уникум», на котором дети в отрядах пели, танцевали, показывали спортивные возможности и уникальные способности. Самые-самые представляли отряд на общелагерном этапе конкурса «Уникум». Получился фееричный вечер талантов.

Ярким праздником стал для детей танцевальный марафон «Стартинейджер». Это мероприятие всегда нравилось детям, и после его проведения они просят его повторить. Тематика марафона была «Дружба. Любовь. Лето». Каждый отряд готовил танцевальную визитку. Выступающих поддерживали, танцевали вместе с ними. Подарком для всех стал танец вожатых. Как поется в нашей дружинной песне: «Почувствуй пульс планеты, лови волну движенья!»

Кроме ярких общелагерных мероприятий, проходит масса интересных отрядных игр, конкурсов, викторин.

Для самых маленьких «орлят» была проведена игра «Юный полицейский», организованная сотрудниками Отдела ПДН УМВД России по ЗАТО г. Озерск. Малыши отвечали на вопросы «Кто такой полицейский?», «Кто такой мошенник?», «Что оставляет преступник на месте преступления?», выполняли задания игры и «разыскивали» мультяшных злодеев. Участникам игры были вручены наклейки «Юный полицейский» и комиксы.

Дети постарше сражались на интеллектуальном поле в игре «Брейн-ринг». Тема игры была «Здоровье – это здорово»! Ребята блестяще отвечали на вопросы о вредных привычках, о здоровом питании и режиме дня.

Следующая неделя будет еще более насыщенной, так как «орлята» готовятся к таким традиционным для лагеря мероприятиям, как «Битва хоров» и «Мистер и мисс Орленок».

«Отважных»

Близится конец смены, лагерь наполнен детским смехом и искренними улыбками, дружба в самом разгаре, а это значит, что каникулы удались!

Ставшие традиционными конкурсы на звание Мистера и Мисс «Отважных» вызвали ажиотаж и настоящий восторг среди ребят, ведь в этот раз одним из новых этапов состязания стал тур видеовизиток от кандидатов каждого отряда. Также были интеллектуальные, музыкальные и даже кулинарные конкурсы.

Девчонки и мальчишки подошли к выполнению заданий с энтузиазмом и креативом. Нашему компетентному жюри пришлось очень непросто, ведь все участники - творчески одаренные и очень талантливые!

Каждый кандидат стал победителем в своей номинации:

«Мисс Очарование» - Демьянова Мария (1 отряд),

«Мисс и Мистер Зрительская симпатия» - Седова Анастасия и Мельников Никита (2 отряд),

«Мисс ИНДИвидуальность» и «Мистер Уникальность» - Барышникова Алиса и Килина Ирина, Левченко Семен (3 отряд),

«Мисс Фантазия» - Короткова Нонна и «Мистер Обаяние» Балезин Леонид (4 отряд),

«Мистер Находчивость» - Ромашов Данил (5 отряд).

Почетные звания «Мистера и Мисс Отважных» присудили самым-самым – Илье Дёминцеву и Стрижковой Ясении.

Вечером лагерь превратился в настоящую съемочную площадку. Каждый отряд быстро распределил роли: кто-то стал режиссером, кто-то отвечал за грим и декорации. Но больше всего было, конечно же, актеров. Под современные мелодии девчонки и мальчишки по команде своих режиссеров-постановщиков показали уникальные номера - здесь были и признания в любви к своим воспитателям, и профессиональный флешмоб, и наш ответ «Евровидению» и даже легендарный «Триллер» от короля поп-музыки.

Совсем немного осталось до конца смены, но будут еще отрядные песни, вечерние огоньки и веселые встречи.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47625/