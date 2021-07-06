Налоговая инспекция: о квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц

Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области сообщает, что с 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов..

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заканчивается 1 января 2022 года. Получить квалифицированную электронную подпись можно с 1 июля 2021 года в Удостоверяющем центре ФНС России.

Для предоставлении КЭП необходимы документы:

— документ, удостоверяющий личность (паспорт);

— СНИЛС заявителя;

— сертифицированный носитель формата USB Тип-А для записи КЭП (Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям).

Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей

и в специализированных магазинах. Допускается использование уже имеющихся носителей при условии их соответствия требованиям. Один ключевой носитель может использоваться для хранения нескольких КЭП, выданных как коммерческими, так и государственными Удостоверяющими центрами.

Выданные Удостоверяющим центром ФНС России КЭП действуют 15 месяцев и могут использоваться для сдачи отчетности и ведения другой хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе на электронных торговых площадках.