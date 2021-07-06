Вниманию автовладельцев!

В течение 2 дней, 8 и 9.07, с 8-00 до 16-00 будут производиться дорожные работы (срез дорожного полотна) на ул. Уральская, от ул. Кирова до ул. Советская, и от ул. Советская до ул. Ленинградская Подробнее
Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области сообщает, что с 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Подробнее
Жаркая погода позволяет детям большую часть времени проводить на открытом воздухе. Старожилы рассказывают, что не помнят такого, чтобы вода в озере Акакуль прогревалась до 30 градусов. Оздоровление и солнечные ванны в полном объеме: после завтрака на пляж, после полдника – снова на пляж Подробнее
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проверило воду в озере Тургояк после того, как южноуральцы обратились с жалобами на появление сыпи после купания. Специалисты исследовали пробы воды в районе Городского пляжа и на территории клуб-отеля «Золотой пляж». Оказалось, что нормам соответствовали не все пробы Подробнее
Роспотребнадзор по Челябинской области отмечает рост заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков. Данные по количеству заболевших выложены на сайте регионального управления ведомства Подробнее
Губернатор Алексей Текслер провел с главами муниципалитетов Челябинской области очередное совещание. Главным вопросом на этот раз стала реализация проектов комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба правительства региона Подробнее
2 июля 2021 года, около 15 часов 22 минут, в городе Озерск, на проспекте Ленина 49, водитель, 1952 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», не уступила дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу Подробнее
4 июля 2021 года, около 03 часов 51 минут, в городе Озерск, на ул. Кыштымская (рядом с СНТ «Тюльпан»), водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем «Kia Sportage», совершила съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием Подробнее