Пенсионерка из Озерска оформила кредит и перевела мошенникам более 158 000 рублей, чтобы защитить свой банковский счёт

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась местная жительница, 1948 года рождения. Потерпевшая сообщила, что ей позвонил мужчина, представившийся ведущим специалистом банка и пояснил, что совершена попытка оформления кредита на ее имя и для отмены данной операции потерпевшей необходимо самостоятельно оформить кредит в отделении банка на максимальную сумму. Чтобы не платить процент от кредита, денежные средства необходимо перечислить на «кодовые ячейки», которые он ей продиктует по телефону.

По указанию мошенников пожилая женщина отправилась в отделения банков другого города. Оставаясь с мошенниками по телефону на связи, пенсионерка подала заявления в несколько кредитных организаций. По словам потерпевшей, мошенник торопил пожилую женщину и просил не общаться сотрудниками банка, так как проводится внутренняя проверка и расследование по выявлению недобропорядочных работников.

Под предлогом оформления кредита для оплаты лечения, женщине одобрили заявление, где она сразу обналичила сумму и внесла их частями на указанные мошенниками абонентские номера операторов сотовой связи.

На следующий день ей позвонил уже другой мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, ответственным за обеспечение безопасности вкладов, который сотрудничает с банком. Звонивший стал успокаивать жительницу Озерска, говоря, что они предпринимают все меры для сохранности ее сбережений.

Спустя два месяца пенсионерке пришло сообщение о необходимости погасить задолженность по кредиту. Так она поняла, что стала жертвой обмана, лишившись 158 850 рублей.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Либо позвонить родным и близким, чтобы рассказать о поступившем по телефону необычном предложении и посоветоваться с ними.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.

Когда вы держите в руках денежные средства, снятые со своих банковских счетов или полученные за счет кредитования, остановитесь, обратите внимание – вашим деньгам ничего не угрожает, они уже у вас в руках, не следует их переводить на якобы безопасные счета, обогащая таким образом мошенников.

Даже если вы уже пришли в банк оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги с карты, обратитесь к представителям финансово-кредитной организации, озвучьте свою проблему.

Полиция рекомендует гражданам регулярно проводить беседы со своими пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.