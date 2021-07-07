2021-07-08YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Озерск готов наращивать жилищное строительство Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов по вопросу реализации в Челябинской области проектов комплексного развития территорий (КРТ). Озерск назван в числе лидеров по числу перспективных участков, предназначенных под застройку.

На сегодня в регионе 11 муниципальных образований уже предложили для комплексного развития 38 участков общей площадью свыше 800 га. Это Копейск, Златоуст, Озерск, Кыштым, Снежинск, Чебаркуль, Челябинск, Трехгорный, Магнитогорск, Миасс, Ашинский муниципальный район.

В Челябинске планируется реализовать 10 проектов, в Магнитогорске под проекты КРТ можно использовать 6 участков, в Озерске – 7, в остальных муниципалитетах от 1 до 4 участков.

Как пояснили специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации, в Озерском городском округе в число территорий, подобранных под застройку, вошла площадка бывшего деревообрабатывающего комбината (ДОК), а также прилегающие к нему участки по ул. Матросова и ул. Еловой и другие.

Генеральным планом Озерска на этой территории предусмотрена многоэтажная жилая застройка. В настоящее время Градостроительный кодекс позволяет вносить изменения в генплан в соответствии с проектом планировки, который будет разработан будущим застройщиком. Этажность может быть понижена, поскольку сейчас всё больше жителей мегаполисов мечтают возродить «среднеэтажные города», в которых самое необходимое находится в пешей доступности, вокруг много зелени, парков, зон спокойного отдыха и активного времяпрепровождения.

Глава округа Евгений Щербаков:

- Губернатор поставил перед муниципалитетами амбициозную задачу по увеличению ввода комфортного жилья. В конце прошлого года в Градостроительный кодекс были внесены изменения, сегодня на уровне области принята необходимая нормативная база, определены основные условия реализации проектов КРТ. Другими словами, нам не придется проводить дополнительную работу по разработке и принятию своих нормативных документов - всё урегулировано федеральным законодательством и региональными нормативно-правовыми актами. Это позволит на месте действовать более оперативно от принятия решения до начала строительства. И мы будем активно использовать предоставленные возможности, продолжая сотрудничество с инвесторами.

Наша цель – обеспечить жителей округа качественным, комфортным, современным жильем и одновременно перезагрузить морально и физически устаревшие застроенные площадки, превратить их в благоустроенные микрорайоны. Помимо застройки, механизм КРТ позволяет менять существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

Следует отметить, что под КРТ могут быть отданы не только районы жилой и нежилой застройки, а также незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ. В этом случае процедура усложняется: она предусматривает, в том числе, голосование граждан – собственников, проживающих на территории, на которой планируется реализовать проект КРТ. Но этот путь также возможен и определен федеральным законом.



Информация предоставлена: На сегодня в регионе 11 муниципальных образований уже предложили для комплексного развития 38 участков общей площадью свыше 800 га. Это Копейск, Златоуст, Озерск, Кыштым, Снежинск, Чебаркуль, Челябинск, Трехгорный, Магнитогорск, Миасс, Ашинский муниципальный район.В Челябинске планируется реализовать 10 проектов, в Магнитогорске под проекты КРТ можно использовать 6 участков, в Озерске – 7, в остальных муниципалитетах от 1 до 4 участков.Как пояснили специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации, в Озерском городском округе в число территорий, подобранных под застройку, вошла площадка бывшего деревообрабатывающего комбината (ДОК), а также прилегающие к нему участки по ул. Матросова и ул. Еловой и другие.Генеральным планом Озерска на этой территории предусмотрена многоэтажная жилая застройка. В настоящее время Градостроительный кодекс позволяет вносить изменения в генплан в соответствии с проектом планировки, который будет разработан будущим застройщиком. Этажность может быть понижена, поскольку сейчас всё больше жителей мегаполисов мечтают возродить «среднеэтажные города», в которых самое необходимое находится в пешей доступности, вокруг много зелени, парков, зон спокойного отдыха и активного времяпрепровождения.Следует отметить, чтопод КРТ могут быть отданы не только районы жилой и нежилой застройки, а также незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ. В этом случае процедура усложняется: она предусматривает, в том числе, голосование граждан – собственников, проживающих на территории, на которой планируется реализовать проект КРТ. Но этот путь также возможен и определен федеральным законом.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-07-08YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Алексей Текслер поручил мэрам заняться комплексным развитием территорий

Реновацией территории бывшего ДОКа могут заняться частные инвесторы

Внесены изменения, касающиеся реализации инициативных проектов

Жилищная застройка в соответствии с генпланом

Бесплатные земельные участки {comments_news}