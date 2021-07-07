Озерск готов наращивать жилищное строительство

На сегодня в регионе 11 муниципальных образований уже предложили для комплексного развития 38 участков общей площадью свыше 800 га. Это Копейск, Златоуст, Озерск, Кыштым, Снежинск, Чебаркуль, Челябинск, Трехгорный, Магнитогорск, Миасс, Ашинский муниципальный район.
В Челябинске планируется реализовать 10 проектов, в Магнитогорске под проекты КРТ можно использовать 6 участков, в Озерске – 7, в остальных муниципалитетах от 1 до 4 участков.
Как пояснили специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации, в Озерском городском округе в число территорий, подобранных под застройку, вошла площадка бывшего деревообрабатывающего комбината (ДОК), а также прилегающие к нему участки по ул. Матросова и ул. Еловой и другие.
Генеральным планом Озерска на этой территории предусмотрена многоэтажная жилая застройка. В настоящее время Градостроительный кодекс позволяет вносить изменения в генплан в соответствии с проектом планировки, который будет разработан будущим застройщиком. Этажность может быть понижена, поскольку сейчас всё больше жителей мегаполисов мечтают возродить «среднеэтажные города», в которых самое необходимое находится в пешей доступности, вокруг много зелени, парков, зон спокойного отдыха и активного времяпрепровождения.
Глава округа Евгений Щербаков:
- Губернатор поставил перед муниципалитетами амбициозную задачу по увеличению ввода комфортного жилья. В конце прошлого года в Градостроительный кодекс были внесены изменения, сегодня на уровне области принята необходимая нормативная база, определены основные условия реализации проектов КРТ. Другими словами, нам не придется проводить дополнительную работу по разработке и принятию своих нормативных документов - всё урегулировано федеральным законодательством и региональными нормативно-правовыми актами. Это позволит на месте действовать более оперативно от принятия решения до начала строительства. И мы будем активно использовать предоставленные возможности, продолжая сотрудничество с инвесторами.
Наша цель – обеспечить жителей округа качественным, комфортным, современным жильем и одновременно перезагрузить морально и физически устаревшие застроенные площадки, превратить их в благоустроенные микрорайоны. Помимо застройки, механизм КРТ позволяет менять существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.
Следует отметить, что под КРТ могут быть отданы не только районы жилой и нежилой застройки, а также незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ. В этом случае процедура усложняется: она предусматривает, в том числе, голосование граждан – собственников, проживающих на территории, на которой планируется реализовать проект КРТ. Но этот путь также возможен и определен федеральным законом.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа