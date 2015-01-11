Оперативная информация

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась местная жительница, 1948 года рождения. Потерпевшая сообщила, что ей позвонил мужчина, представившийся ведущим специалистом банка и пояснил, что совершена попытка оформления кредита на ее имя Подробнее