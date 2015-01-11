Площадь лесных пожаров на юге Челябинской области выросла почти до 3 тыс. га

Площадь лесных пожаров на юге Челябинской области выросла за ночь и достигла почти 3 тыс. га.

«В настоящее время основные усилия сосредоточены на тушении трех очагов на общей площади 1 450 га (1 очаг – в Нагайбакском районе на площади 1 тыс. га, два очага – в Карталинском на площади 400 и 50 га)», – уточнили в штабе.

Для защиты населенного пункта Запасное привлечены два пожарных поезда ЮУЖД со станций Карталы и Магнитогорск. Аварийно-восстановительным поездом станции Карталы доставлены 2 бульдозера ДЭТ-250 в населенный пункт Джабык для создания минерализованных полос.

Решением главы района в муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации.

Для тушения лесных пожаров на место прибыла авиация МЧС России. Самолет БЕ-200 и вертолет МИ-8. «Авиационная техника уже приступила к работе, идет сброс воды по кромке леса», – сообщил на заседании оперативного штаба глава региона Алексей Текслер.

Он добавил, что прогноз погоды для горящих территорий не обещает дождя: ожидаются сухие, жаркие и ветреные дни.

Напомним, в четверг, 8 июля, из-за жаркой погоды и сильного ветра, одновременно в нескольких муниципальных районах юга Челябинской области вспыхнули природные пожары. «На помощь лесникам были направлены группировки МЧС в Карталинский, Нагайбакский и Увельский муниципальные районы. Погодные условия препятствовали работе огнеборцев. Площади горения лесов увеличивали порывы ветра. Местами пожар переходил в верховой, усложняя и без того непростую обстановку. На охране поселений по недопущению огня на их территорию стояли пожарно-спасательные подразделения чрезвычайного ведомства Южного Урала. Перехода пожара ночью на населенные пункты не допущено», – говорится в сообщении штаба.+

По состоянию на утро 9 июля сохраняется угроза перехода огня на три населенных пункта Карталинского района (Новокаолиновый, Запасное, Джабык) и один населенный пункт Нагайбакского (Париж).

В Карталинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

https://dostup1.ru/accident/Ploschad-lesnyh-pozharov-na-yuge-Chelyabinskoy-oblasti-vyrosla-pochti-do-3-tys-ga_138740.html