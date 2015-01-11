Трассу М-12 после Екатеринбурга планируется продлить до Челябинска

Федеральную трассу М-12 Москва – Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, завершение строительства намечено на 2024 год.

Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, трасса Москва – Казань – «очень важный проект для всей страны», «Не сомневаюсь, что вице-премьер Марат Шакирзянович Хуснуллин до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – уточнил Путин. Хуснуллин подтвердил, что у него нет никаких сомнений в реализации проекта.

«Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – продолжил глава государства.

«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, стоимость продления трассы М-12 до Тюмени и Челябинска плюс замыкание дороги составит 200-250 млрд рублей.

Проект предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью порядка 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»).

Общая протяженность участка Казань – Екатеринбург составит 800 км. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы – 288 км (от Дюртюлей до Ачита).

https://dostup1.ru/economics/Trassu-M-12-posleEkaterinburgaplaniruetsya-prodlit-doChelyabinska_138736.html