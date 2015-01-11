Еще 263 южноуральца заболели коронавирусом

Динамика роста заболеваемости COVID-19 продолжает бить рекорды в Челябинской области – в пятницу, 9 июля, проведено более 11,1 тыс. тестов, выявлено 263 вновь заразившихся.

Кривая роста заболеваемости неуклонно ползет вверх, начиная с середины июня, в том числе за рабочую неделю с 5 по 9 июля заболели 1 239 жителей Челябинской области. На сегодня в регионе подтверждено 68 тыс. 550 случаев заболевания COVID-19. Из числа заболевших 62 тыс. 345 пациентов выздоровели, 3 125 – скончались, в том числе за прошедшие сутки умерли 13 человек, в течение рабочей недели зафиксировано 62 летальных исхода.

В ковидных центрах остаются 3 038 южноуральцев.

Напомним, в Челябинской области продолжается бесплатная вакцинация от COVID-19. Записаться на прививку можно через госуслуги, кроме того, в выходные есть возможность вакцинироваться в мобильных пунктах в торгово-развлекательных комплексах. Для прививки с собой нужны паспорт, полис и СНИЛС.

https://dostup1.ru/medicine/Esche-263-yuzhnouraltsa-zaboleli-koronavirusom_138793.html