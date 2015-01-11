Открыта горячая линия для пострадавших от природных пожаров на Южном Урале

МЧС открыло горячую линию для жителей, пострадавших от последствий природных пожаров на юге Челябинской области.

Напомним, ранее глава региона поручил составить списки пострадавших людей, провести инвентаризацию имущества для оказания материальной помощи.

«Сейчас, в первую очередь, нужно ликвидировать пожар и позаботиться о тех людях, которые остались без жилья. Списки необходимы для понимания того, сколько людей нуждается в адресной помощи», – сказал Текслер.

Объявленный в регионе режим ЧС позволит на уровне области подключить к решению проблем пострадавших резервный фонд.

По данным на утро 10 июля, огонь спалил более 14 тыс. гектаров в Нагайбакском, Карталинском и Увельском районах; в двух поселках Карталинского района сгорели более 70 домов.

https://dostup1.ru/society/Otkryta-goryachaya-liniya-dlya-postradavshih-ot-prirodnyh-pozharov-na-Yuzhnom-Urale_138791.html