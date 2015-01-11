На 283 выросло за сутки число южноуральцев с COVID-19

В Челябинской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом – за минувшие сутки, 13 июля в регионе проведено 8 820 тестов, выявлено 283 вновь заболевших.

На сегодняшний день это рекордный суточный прирост количества заразившихся в регионе.

Всего с начала пандемии на Южном Урале подтверждено 69 тыс. 656 случаев заболевания COVID-19; 62 тыс. 822 пациента победили вирус, в том числе за минувшие сутки выписан 131 пациент.

Скончались 3 178 человек – в том числе во вторник зарегистрировано 13 летальных исходов.

На лечении – в условиях стационара и амбулаторно – остаются 3 614 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Na-283-vyroslo-za-sutki-chislo-yuzhnouraltsev-s-COVID-19_138922.html