Жители Миасса перестали купаться на Тургояке еще до запрета Роспотребнадзора

По распоряжению Роспотребнадзора власти Миасса запретили южноуральцам купаться на городском пляже озера Тургояк. Это связано с тем, что в воде нашли опасные микроорганизмы.

И желающих нарушать запрет мало. Многие жители города перестали купаться на Тургояке еще до запрета Роспотребнадзора.

«Я последний раз я была на пляже в субботу. В тот же день мое тело покрылось сыпью. Она мелкая, очень похожа на многочисленные укусы комаров. И чешется очень сильно. Начинаешь пить антигистаминные средства — хочется спать. Поэтому я решила заменить пляжный отдых походом в лес. Леса в окрестностях города очень богатые — собираю травы, ягоды и грибы. А купаться, наверное, будем ездить на озеро Еловое»,

— рассказала ИА «Первое областное» жительница Миасса Ольга Витальева.

По словам женщины, точно так же поступили и многие ее соседи. Во дворе, куда Ольга выводит на прогулку собаку, почти все обсуждают неприятную тему сыпи. У одних воспаление появляется сразу после купания, у других — спустя один-два дня. Но горожане уже осознали, что проблема реальная и не торопятся окунаться в некогда чистейший водоем.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по Челябинской области заявил, что качество воды озера Тургояк в районе городского пляжа не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В пробах воды нашли обобщенные колиформные бактерии, которые считаются признаком фекального загрязнения вод.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zhiteli-miassa-perestali-kupatsya-na-turgoyake-eshche-do-zapreta-rospotrebnadzora/