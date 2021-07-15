«Мобильная» прививка: где вакцинироваться на выходных в Челябинской области

Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области сообщает, что большинству родителей, у которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую ПФР начнет предоставлять с середины августа Подробнее