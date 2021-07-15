«Мобильная» прививка: где вакцинироваться на выходных в Челябинской области

Мобильные пункты бесплатной вакцинации в предстоящие выходные откроются в торгово-развлекательных комплексах шести муниципалитетов области.
В региональном Минздраве напоминают, что желающий вакцинироваться должен иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС – для заполнения анкеты и согласия и внесения данных в федеральный реестр.
Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Челябинск:
17 июля: ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен (12.00-18.00); ТРК «Кольцо» (12.00-18.00); ТРК «Родник» (10.00-16.00); ТК «КС» (12.00-15.00); СНТ «Колющенец» (12.00-15.00)
18 июля: ТРК «Кольцо» (12.00-17.00); ТРК «Родник» (10.00-16.00)
Магнитогорск:
17 июля: ТРК «Континент» (11.00-15.00)
18 июля: ТРК «Семейный парк» (11.00-15.00)
Миасс:
17 и 18 июля: ТРК «Слон» (12.00-16:00)
Златоуст:
17 и 18 июля: ТРК «Тарелка» (12.00-17.00)
Чебаркуль:
17 июля: Колхозный рынок (10.00-14.00)
Кыштым:
17 и 18 июля: ТЦ «Радуга» (10.00-14.00)
https://dostup1.ru/medicine/Mobilnaya-privivka-gde-vaktsinirovatsya-na-vyhodnyh-v-Chelyabinskoy-oblasti_139025.html