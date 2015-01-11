Жителей Челябинской области предупредили о сильной жаре

Жара до 33 градусов прогнозируется днем во вторник в Челябинской области.

По информации синоптиков, сегодня воздух в регионе прогреется до 28-33 градусов, осадков не ожидается.

Специалисты советуют избегать перегрева на солнце. В такую погоду лучше носить одежду светлых тонов, обязательно надевать головной убор. Также рекомендуется пить больше воды. Во время купания нельзя оставлять без присмотра детей.

По предварительным данным, такой же температурный фон сохранится и в среду, в четверг на севере Челябинской области будет плюс 27-32, на юге – 32-37 градусов, но в эти дни возможны кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 17-20 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Zhiteley-Chelyabinskoy-oblasti-predupredili-o-silnoy-zhare_139097.html