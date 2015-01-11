О завершении декларационной кампании 2020

В этом году один из главных исламских праздников, Курбан-байрам, отмечается 20 июля. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей обратилось к верующим с просьбой отметить священный праздник из дома и присоединиться к трансляции проповеди дистанционно Подробнее