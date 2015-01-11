О завершении декларационной кампании 2020

С 12 июля в детском оздоровительном лагере «Орлёнок» началась третья смена летней кампании 2021 года. С первого же дня игры и мероприятия помогали создать «орлятскую» атмосферу дружбы и веселья Подробнее
12 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 258-ФЗ "О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации". Согласно поправкам, ужесточено наказание за повторное вождение лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному или уголовному наказанию за аналогичное нарушение Подробнее
В Челябинскую область продолжается поставка антиковидной вакцины, необходимой для проведения массовой прививочной кампании. В минувшие выходные регион получил 45 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», больше известной под торговой маркой «Спутник V» Подробнее
В этом году один из главных исламских праздников, Курбан-байрам, отмечается 20 июля. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей обратилось к верующим с просьбой отметить священный праздник из дома и присоединиться к трансляции проповеди дистанционно Подробнее