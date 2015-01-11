Экстренное предупреждение

Прививка от коронавируса не является стопроцентной защитой от коронавируса. Но получившие вакцину южноуральцы переносят болезнь в более легкой форме. Об этом в среду, 21 июля, во время брифинга с журналистами заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт Подробнее
Новый штамм коронавируса «дельта» является более патогенным и приводит к тяжелым последствиям у относительно молодых пациентов. Из-за этого средний возраст людей, попавших в ковидную реанимацию, снизился до 45 лет. Об этом в среду, 21 июля, на брифинге для журналистов рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт Подробнее