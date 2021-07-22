Сильные ливни и грозы с крупным градом ударят по Южному Уралу

Синоптики объявили штормовое предупреждение на Южном Урале.

По данным регионального Гидрометцентра, 24 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы с градом (местами крупным), шквалистое усиление ветра при грозах 15-20 м/с, локально – до 25 м/с и более.

«В субботу, 24 июля, еще один циклон быстро пройдет с юга на север, через Челябинскую область на восток Свердловской. Вновь ожидаются сильные и очень сильные дожди, порывистый ветер, грозы. Прохладная погода удержится не только в выходные дни, но и в следующую рабочую неделю: преобладающая температура ночью – 6-12 градусов, днем – 16-22 градуса», – сообщили в Уральском УГМС.

https://dostup1.ru/society/Silnye-livni-i-grozy-s-krupnym-gradom-udaryat-po-Yuzhnomu-Uralu_139249.html