В Челябинской области отменен режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В Челябинской области с 23 июля отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Напомним, спецрежим вводился 9 июля 2021 года в связи с крупными природными пожарами на юге области. Зоной чрезвычайной ситуации были определены пределы границ Карталинского и Нагайбакского муниципальных районов, где за пять дней выгорело в общей сложности 14 тыс. гектаров, пострадало более 60 домов в двух поселках.

В настоящее время пожарная опасность минимизирована, ведется работа по восстановлению утраченных жилых домов, реализуются меры социальной поддержки жителей (по 10 тыс. на неотложные нужны получили более 1 300 жителей поселков Джабык и Запасное; ведется работа по возмещению утраченного имущества, работает горячая линия 8 (351-33) 5-59-91).

Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Карталинском районе.

Между тем, Госпожнадзор ищет свидетелей пожаров для восстановления картины произошедшего.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otmenen-rezhim-ChS-vvedennyy-iz-za-lesnyh-pozharov_139248.html