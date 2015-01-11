На Южном Урале отмечено снижение заболеваемости COVID-19 среди детей

Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в Челябинской области сохраняется неблагополучной – также растет число ковидных пневмоний.

«За прошедшую неделю, 19-25 июля, зарегистрировано 2 152 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 2 208,3», – отметили в ведомстве.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечен практически по всем возрастным группам, за исключением детей до года, 7-14 лет (снижение в 1,2 раза) и подростков 15-17 лет (в 1,1 раза). Наибольший рост зафиксирован в группе 18-29-летних – в 1,13 раза.

«Также за 29-ю неделю года зарегистрировано 437 ковидных пневмоний, что выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 7,2%. Рост заболеваемости отмечался среди взрослого населения старше 30 лет (в группе 30-49 лет – на 6%, 50-64 года – на 15%, старше 65 лет – на 8%). Среди детей отмечалось снижение заболеваемости», – говорится в сообщении.

За минувшую неделю санитарные врачи вынесли 781 предписание: в медорганизации для наблюдения – 645, в медорганизации в связи с заносом –44, в учебные заведения – три, дошкольные – 11, коммунальные объекты – четыре, промредприятия – 13, негосударственные – 37, прочие – 11. В медорганизации переданы данные 7 840 человек для наблюдения и лабораторного обследования.

Напомним, на утро 27 июля в Челябинской области подтверждено 73 тыс. 618 случаев ковида, выздоровели 65 тыс. 95 южноуральцев, скончались 3 345. Продолжают лечение 5 136 пациентов.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-otmecheno-snizhenie-zabolevaemosti-COVID-19-sredi-detey_139349.html