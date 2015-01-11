Сотрудники полиции раскрыли кражу денег с банковской карты

В дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель 1988 года рождения по факту хищения денежных средств с его банковской карты. В ходе оперативной работы стражи правопорядка установили, что накануне заявитель распивал спиртные напитки со знакомыми. На утро, когда потерпевший проснулся, он обнаружил пропажу своей банковской карты, которой в дальнейшем расплачивались бесконтактным способом. Сумма ущерба потерпевшего составила 4766 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый безработный местный житель 1985 года рождения. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что накануне он распивал спиртные напитки в компании заявителя, а после забрал из его сумки банковскую карту, пока потерпевший спал. После чего подозреваемый отправился в ближайший магазин, воспользовавшись банковской картой потерпевшего, приобрел алкоголь и продукты питания.

В отношении фигуранта следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.