На Южном Урале открываются 3 ковидных госпиталя

В Миассе, Верхнеуральске и Магнитогорске (Челябинская область) в пятницу, 30 июля, открываются три ковидные госпитальные базы, общее число дополнительных койко-мест – 345.

В «красной зоне» больницы № 3 Миасса будет открыто 30 коек, в Верхнеуральске – 210, на базе роддома № 1 в Магнитогорске – 105 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Все госпитальные базы оснащены средствами индивидуальной защиты, обеспечены медикаментами, квалифицированный медицинский персонал готов к приему и лечению пациентов.

На сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 74 тыс. 622 случая новой коронавирусной инфекции: 65 тыс. 844 выздоровели, 3 390 скончались, на лечении остаются 5 346.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-otkroyut-3-gospitalnye-bazy_139479.html