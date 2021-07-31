Первая августовская неделя начнется с 30-градусной жары в Челябинской области

Первая августовская неделя в Челябинской области начнется с жаркой и ветреной погоды – зато осадков в понедельник, 2 августа, не ожидается.

Днем ожидается 26-31, на юге региона – до 34 градусов жары. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, днем – местами – порывы до 14 м/с. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Добавим, 1-3 августа в южных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность – IV класс горимости по региональной шкале.

https://dostup1.ru/society/Pervaya-avgustovskaya-nedelya-nachnetsya-s-30-gradusnoy-zhary-v-Chelyabinskoy-oblasti_139530.html