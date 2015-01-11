МЧС выдало экстренное предупреждение из-за экстремальной жары на Южном Урале

В Челябинской области среднесуточная температура воздуха во вторник-четверг, 3-5 августа, составит 20-27 градусов – при этом в дневные часы жара будет достигать 36-37.

В связи с экстремально высокой температурой воздуха региональное управление МЧС распространило экстренное предупреждение, напомнив, что в этот период повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возрастают риски перехода огня на населенные пункты.

Особое обращение – к садоводам: «Обращаем внимание, что приготовление пищи на своих участках следует проводить в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах), но с соблюдением всех противопожарных требований (безветренная погода, наличие первичных средств пожаротушения, соблюдение противопожарного расстояния от мангала до зданий, сооружений, иных построек, очистка территории от горючих материалов)», – говорится в сообщении.

Садовым и огородническим товариществам рекомендовано организовать работу по очистке от сухой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на соответствующих территориях.

Также в период сильной жары повышается вероятность происшествий на водных объектах. Спасательное ведомство советует тщательно соблюдать правила поведения на воде и не оставлять без внимания детей.

https://dostup1.ru/society/MChS-vydalo-extrennoe-preduprezhdenie-iz-za-extremalnoy-zhary-na-Yuzhnom-Urale_139580.html