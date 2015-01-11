8 августа - День строителя

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
Объекты, которые вы создаете, формируют облик Озерска, дают городу возможность развиваться, двигаться вперед. Именно строители помогают жителям округа стать новоселами, вашими руками возводятся важнейшие элементы городской инфраструктуры и производственные объекты.
День строителя для нашего города праздник не менее значимый, чем день города и день Производственного объединения «Маяк». Со дня основания Озерска именно строители создавали неповторимый стиль нашего города. В этот день мы отдаём дань уважения трудовому подвигу людей, которые участвовали в строительстве химкомбината "Маяк", выражаем особое признание первостроителям Озерска. Своим самоотверженным трудом вы заслужили почет и уважение. Спасибо вам за все.
Этот праздник отмечают также и представители смежных профессий – архитекторы, геодезисты, технологи, монтажники, крановщики, бетонщики и многие другие. Только в тесном взаимодействии в сфере строительства достигаются достойные результаты.
Выражаем всем созидателям искреннюю благодарность за их нелегкий труд и профессиональное мастерство.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых свершений и побед, счастья и благополучия.
Глава Озерского городского округа
Евгений Щербаков
Председатель Собрания депутатов
Сергей Гергенрейдер
Озерского городского округа
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа