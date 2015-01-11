Электронные сервисы помогут должникам и взыскателям

Южноуральцы (стороны исполнительного производства, физические и юридические лица), могут без ожиданий и очередей следить за ходом исполнительного производства и участвовать в нем на Едином портале государственных (муниципальных) услуг.

Разработчиками сервиса выступили Федеральная служба судебных приставов и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях в личный кабинет пользователя направляются с помощью сервиса «Госпочта». Следует подчеркнуть, что для получения данной корреспонденции необходимо выразить согласие в настройках профиля пользователя. На сегодняшний день число отправленных электронных документов от судебных приставов Челябинской области приближается к пяти миллионам, общее количество направленных уведомлений от ФССП России на сегодняшний день превысило 109 миллионов.

Но стороны исполнительного производства могут не только получать уведомления на ЕПГУ, но и в электронном виде подать должностному лицу ФССП России заявления, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. На рассмотрение в УФССП России по Челябинской области через этот раздел сайта Госуслуг поступило около 47 тысяч обращений, общее количество по России составило более 1,9 миллиона.

Самым скоростным и одним из самых популярных на портале Госуслуг продолжает оставаться сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе ограничений, например, права выезда за пределы страны или совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств.

В течение шести месяцев 2021 года судебные приставы Челябинской области ответили на 25,9 тысяч подобных запросов, что более чем в шесть раз превышает результат аналогичного периода 2020 года – 4027.

Источник: Управление ФССП России по Челябинской области

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47953/