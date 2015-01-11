2021-08-10YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Округ гордится и желает победы уроженкам Озерска 8 августа в Токио завершились XXXII Олимпийские игры, а уже 24 августа японская столица встретит участников XVIлетних Паралимпийских игр, среди которых будут две уроженки Озерска - Вероника Габитова и Анна Крившина.

В настоящее время девушки, как и их коллеги по сборной – более 200 российских параспортсменов, тренируются нафедеральных базах министерства спорта в России, сейчас они приступили к заключительным мероприятиям.

Анне Крившиной, лидеру паралимпийской сборной Росси и многократной рекордсменке мира в своём виде спорта, предстоит бороться за победу в плавании.

Мама Анны - Елена Алексеевна, которая тренировала дочку с детства, тепло вспоминает участие в судьбе дочери озерского тренера-общественника Александра Викторовича Суетина. Именно онв своё время убедил родителей в том, чтобы Анна серьёзно занялась спортом. Напомним, что Анна Крившина родилась и выросла в Озерске, училась в школе №36, занималась у тренера Юрия Середы. В 2008 году на своих первых детских Олимпийских играх Анна заняла три первых местах, и эта победа девочку очень воодушевила. В настоящее время девушка окончила педагогический университет, но всё своё время она посвящает спорту. Тренируется Анна параллельно, как в Озерске, так и в Башкирии. Родной город поддерживает свою спортсменку, предоставляет возможность тренироваться в СК «Лидер». Заключительные сборы перед Паралимпийскими играми проходят в Подмосковье, на спортивной базе на озере Круглом.

– Обстановка в связи с ограничениями по ковиду сейчас очень непростая, тренировки достаточно тяжёлые, – рассказала Елена Алексеевна. – 19 августа Анна вылетает в Токио. Неделя остаётся на адаптацию.

В ходе соревнований озерская спортсменка будет выступать в своём классе на трёх дистанциях: 26 августа на дистанции «100 метров, на спине», 29 августа – «50 метров, кроль» и 31 августа – «эстафета 4 по 100 метров, кроль».

Фото предоставлены Еленой Крившиной.



























Вероника Габитова будет соревноваться в таком виде спорта как триатлон.

Бойцовский характер Вероники сформировался ещё в раннем детстве. Девочка росла слабенькой, из-за поражений опорно-двигательного аппарата родители носили малышку в детский сад на руках. Врачи прогнозировали ей жизнь в инвалидном кресле. Но вера и упорство родителей, которые не жалели сил и времени, водили дочку в бассейн на оздоровительно-реабилитационные занятия, принесли очень хорошие результаты. Занятия спортом дали такой колоссальный эффект, на который никто не мог рассчитывать.

Под руководством озерского тренера Олега Золотарёва девушке не только удалось преодолеть себя, но и добиться побед, как в спорте, так и в жизни. Вероника окончила в Озерске школу №29, осуществила свою мечту, получила университетское образование по специальности социология. Стала одной из первых в плавании, а затем и в паратриатлоне. Начиная с 2013 года Вероника неоднократно становилась Чемпионом России, призёром Европы, а также этапов Мировой серии и Кубков Мира по паратриатлону.

С 2017 года Вероника Габитова тренируется в Москве под руководством тренера Владислава Аданичкина, выступает за сборную команду Москвы. В 2021 году она вошла в состав национальной сборной. На Паралимпиаде в Токио Веронике предстоит бороться за победу в гонке, которая включает три вида: плавание на открытой воде (750 метров), велопробег (20 километров) и бег (5 километров). Продолжительность гонки составляет более одного часа.

Жители округа поддерживают параспортсменок, которые родились в Озерске, именно здесь они поверили в себя и добились первых побед. Озерск и озерчане гордятся девушками, желают им достойно представить Россию на Паралимпиаде и непременно подняться на пьедестал, опередив своих соперников в честной спортивной борьбе.

Фото предоставлены Олегом Золотарёвым.





Справочно:

XVI летние Паралимпийские игры пройдут в японской столице с 24 августа по 5 сентября. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу.

9 августа прошла онлайн встреча президента России с паралимпийцами, которые скоро отправятся в Токио. В ходе общения по видеосвязи спортсмены заверили Владимира Путина в том, что сборная России на предстоящих играх готова продолжить успех олимпийской команды.

– Миссия Паралимпизма — вдохновлять и восхищать мир. Это именно про вас. Соревнования людей, которые достигли вершин силы духа, презрели любые трудности, развернули границу возможностей человека, лучший и необходимый каждому пример как надо жить, как надо верить в себя и идти к своей цели,

— подчеркнул в ходе онлайн встречи глава государства.

К Паралимпиаде спортсмены сейчас готовятся по всей стране: в Приморском крае и на Сахалине, в столице, Подмосковье, Тульской области.

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков пояснил, что в делегацию вошли 422 человека, спортсменов – 242. В их числе 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса. Представлять Россию будут спортсмены из пятидесяти регионов России, самое большое количество участников сборной из Москвы.

17 августа открывается паралимпийская деревня. Первая группа вылетает 15 августа для того, чтобы организовать места проживания и отдыха наших спортсменов. По словам тренеров, они предприняли ряд мер для ускоренной адаптации. Сборы многих спортсменов проходят в Хабаровске и Владивостоке.

По официальным данным, на Играх будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Это на 11 комплектов медалей больше, чем в 2016 на Играх в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что 8 августа в Токио завершились 32 Олимпийские игры. Соревнования должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. C 23 июля по 8 августа лучшие спортсмены со всего мира выясняли, кто выше, быстрее и сильнее. По итогам последнего дня состязаний команда олимпийских атлетов из России по числу золотых медалей заняла пятое место, а по общему их количеству – третье. Всего российские спортсмены в копилку нашей команды принесли 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-08-10YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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