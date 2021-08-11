В Челябинской области атмосферное давление подскочило на 10 пунктов

На Южном Урале подскочило атмосферное давление – отклонение от нормы составляет 10 пунктов.

По данным синоптиков, барометры показывают 748 мм ртутного столба при средней норме для Челябинска 738 мм. Если говорить об области в целом, то перепад является еще более существенным, так как нижний порог нормы для региона составляет 731 мм рт. ст. В отдельные годы оно может опускаться до 720 мм. или повышаться до 741 мм рт. ст.

По наблюдениям медиков, высокое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых горожан, а также имеющих хронические заболевания. Могут наблюдаться перепады артериального давления, нарушение ритма сердца (аритмия), а также головные боли. В случае существенного ухудшения самочувствия необходимо обратиться к врачу.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-atmosfernoe-davlenie-podskochilo-na-10-punktov_139937.html