С 12 августа к руководству ММПКХ приступает Сергей Бердников

Сергей Николаевич Бердников - уроженец села Миасское Красноармейского района Челябинской области. В 1997 году получил высшее образование по специальности «Инженер-электрик». С 2009 года более десяти лет исполнял полномочия главы Миасского сельского поселения.

Кроме того, за его плечами - опыт депутатской деятельности и руководящей работы на одном из производственных предприятий Челябинской области (ООО «Копейский кирпичный завод»).

Как глава муниципального образования Сергей Николаевич активно занимался вопросами теплоснабжения, привлекал инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Обладает компетенциями, связанными с деятельностью ресурсоснабжающей организации. Всегда конструктивно взаимодействовал с органами государственной власти Челябинской области. Бывшие коллеги отзываются о нем как о грамотном, целеустремленном и работоспособном человеке.

– На новой должности, в первую очередь, познакомлюсь с коллективом ММПКХ и буду заниматься подготовкой к отопительному сезону, чтобы озерчане своевременно получили тепло. В ближайшее время проведу анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, намерен продолжать работу по погашению задолженностей. Особое внимание в работе будет уделено технической составляющей, – отметил Сергей Бердников. – Пустых обещаний давать не буду, но все перспективные решения, которые были проработаны под руководством главы округа, я намерен выполнить.

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