Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 13.08.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 13 августа

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 4 град. С

• атмосферное давление 748 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 95 %

• ветра нет.

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Луначарского 23 3-п, Монтажников 50а1-п С 9 до 12 часов

2 В сетях электро-снабжения

Октябрьская 27 С 13.30 до 17 часов

3. В сетях горячего водоснабжения

Октябрьская 23, Горная 25 С 9 до окончания

Луначарского 23 3-п, Монтажников 50а1-п С 9 до 12 часов

Дзержинского 51 С 10 до 11 часов

Матросова 28 С 14 до 16 часов

Вниманию жителей Озерского городского округа!

Сегодня с 13.30 до 17.00 не будет работать светофорный объект на перекрестке Октябрьская-Монтажников.

Вниманию жителей жилых домов Дзержинского 50, 52!

В связи с ремонтными работами на водоводе 13.08.21 не будет подачи холодной воды до окончания ремонтных работ. Питьевую воду можно будет набрать со стендера установленного на ул. Дзержинского 50 на газоне при въезде на ул. Луначарского сегодня с 6 до 9 часов.

Просьба заблаговременно сделать запас холодной воды.

Всего вам доброго, благодарим за внимание!

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 13 августа 2021 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем восточной четверти 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6-11°, в горах и низинах до плюс 2°, днем плюс 22-27°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области с 24 апреля 2021 г. введен противопожарный режим в лесах Челябинской области.

3.2. Техногенные ЧС:

3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище).

3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 177 сообщений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/47994/