Водитель при повороте налево не уступила дорогу

12 августа 2021 года, около 13 часов, в городе Озерск на перекрестке улицы Кыштымская с улицей Промышленная, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Nissan Note», на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора при повороте налево не уступила дорогу водителю, за управлением автомобиля «Volkswagen Golf», движущегося во встречном направлении прямо. Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.