Погода на Южном Урале – прощание с летом откладывается

Прощание с летом на Урале откладывается как минимум до конца следующей недели – пришедший с севера антициклон в своей западной части пополняется теплым воздухом южных морей и Ближнего Востока.

В течение следующей недели осадков в Челябинской области будет немного – в понедельник восточных районах возможны небольшие дожди.

Температура воздуха в период 16-20 августа ожидается: ночью 10-16 градусов, днем – 28-33 градуса. В областном центре – около 30 градусов.

Отметим, в начале недели в регионе сохранятся неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Режим НМУ первой степени опасности до вечера понедельника сохраняется в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Аше, Златоусте.

Кроме того, в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, в южных районах – местами чрезвычайная.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-na-Yuzhnom-Urale--proschanie-s-letom-otkladyvaetsya_140048.html