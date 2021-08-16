Информация поисково-спасательной службы

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Места для массового отдыха на водоемах!

· пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

· пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;

· пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

· пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;

· пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».

Места опасные для купания:

· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4;

· обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;

· обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;

· озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;

· озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.