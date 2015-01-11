Бдительные озерчане сообщили в Службу спасения об исчезновении человека

18 августа в 16.51 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок с сообщением, что в районе пляжа «Колибри» отдыхающий зашел в воду, поплыл и длительное время не возвращается, велосипед и его личные вещи остались на берегу.

Дежурная смена спасателей с водолазным оборудованием вышла к месту предполагаемого поиска на мотолодке.

На место происшествия была вызвана полиция и работники ПКиО.

В 17.21 пропавший был обнаружен спасателями примерно в 300 м от берега и отправлен на берег. На берегу с нарушителем была проведена профилактическая беседа о порядке поведения на воде и на общественном пляже.

Убедительная просьба к отдыхающим у воды!

Соблюдайте правила поведения на пляжах, правила безопасного поведения на воде, не заплывайте за границы зоны купания, обозначенные буйками.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните 112.