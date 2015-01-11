Медики модифицировали «Спутник V» под штамм «дельта»

В центре имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России разработали вариант вакцины «Спутник V» под штамм «дельта».

Ученые сообщили, что конструкция вакцины уже «в холодильнике», однако о ее эффективности говорить пока рано, как и о невозможности предсказать появление более опасных мутаций.

«Иммунная система вырабатывает антитела за 10-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать при помощи реаниматологов, которые помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают», – прокомментировал агентству Интерфакс академик РАН Александр Гинцбург.

Российские эксперты ранее говорили, что пока нет необходимости в разработке новых вакцин, поскольку имеющиеся препараты работают, в том числе, и против штамма «дельта», но в перспективе могут потребоваться другие решения.

По данным Минздрава, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составляет 83%, при этом вакцина на 95% снижает риск развития тяжелой формы инфекции.

Напомним, на Южном Урале от COVID-19 привились почти 50% жителей, подлежащих вакцинации. По последним данным, в Челябинской области вакцинированы около 765 тыс. человек.

https://dostup1.ru/medicine/Mediki-modifitsirovali-Sputnik-V-pod-deltu_140236.html