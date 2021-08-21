Итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия «Район»

20 августа на территории Озерского городского округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район», целью которого является профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений.

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 4 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Выявлено 96 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 18, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность –29, за иные правонарушения – 49.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 5 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 175 лиц подучетной категории, из них 17 лиц, состоящих под административным надзором, 123 лиц - состоящих на профилактических учетах.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних совместно представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 63 подучетных подростков и 48 родителей, отрицательно влияющих на детей. Выявлено 7 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Проверено 14 объектов торговли (4 торговых точек, реализующих табачную продукцию, 10 торговых точек - алкогольную). Выявлен 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. Фактов реализации бестабачной продукции (снюсов) не выявлено.

Также проверено 12 владельцев огнестрельного оружия, выявлено 2 административных правонарушения по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему).

Кроме того, полицейские совместно с сотрудниками ФПС (МЧС) проверили пляжные территории, напоминали гражданам о пожарной безопасности и раздали информационные листовки по соблюдению этих правил.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск