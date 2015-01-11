Более 500 млрд.рублей получат российские пенсионеры в сентябре

Российские пенсионеры смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей в сентябре текущего года – всего на эти цели выделят свыше 500 млрд рублей.

Сообщается, что первыми выплату получат военные пенсионеры, затем – все остальные.

Получить господдержку смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает ПФР. Подача заявлений не потребуется.

В Челябинской области на получение выплаты могут рассчитывать более 800 тыс. человек.

«Из суммы единовременной денежной выплаты на основании исполнительных документов, решений органов и судов о взыскании сумм пенсий и иных соцвыплат, установленных в судебном порядке, удержание не производится», – говорится в указе президента.

Сообщается, что если пенсионер не получил эти деньги в сентябре 2021 года, выплата может быть произведена позднее. Пресс-секретарь президента добавил, что для этих выплат из бюджета выделят более 500 млрд рублей.

https://dostup1.ru/economics/Bolee-500-mlrd-poluchat-pensionery-v-sentyabre_140410.html