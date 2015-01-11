Дожди и грозы принесут прохладу на Южный Урал

Синоптики прогнозируют похолодание в конце текущей рабочей недели.

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня, 25 августа, воздух в регионе прогреется максимум до 37 градусов, в горах – до плюс 29. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. На следующий день, 26 августа, станет чуть прохладнее: столбики термометров покажут плюс 29-34, на юге – 37 градусов. В четверг также ожидаются кратковременные дожди.

В пятницу, 27 августа, максимальная температура воздуха составит 27 градусов тепла, на юге – плюс 32. Кроме того, теплый южный ветер сменится северо-восточным, который будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

https://dostup1.ru/society/Dozhdi-i-grozy-prinesut-prohladu-na-Yuzhnyy-Ural_140435.html