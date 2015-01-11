С 30 августа из Челябинска запустят рейсы в Египет

С 30 августа авиакомпания Red Wings планирует выполнять прямые рейсы в Хургаду (по вторникам в 10.20) и Шарм-эль-Шейх (по средам в 10.20). Приземляться в Челябинске воздушные судна будут в 7.40.

«Для посещения Египта российским туристам нужно предоставить сертификат о полной вакцинации, содержащий QR-код. Въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет», – напомнили в пресс-службе аэропорта.

https://dostup1.ru/society/S-30-avgusta-iz-Chelyabinska-zapustyat-reysy-v-Egipet_140471.html