В Минтруде рассказали про выходной 1 сентября для родителей школьников

Родители школьников могут получить оплачиваемый выходной на 1 сентября, однако не все и не везде, – как законно провести День знаний вместе с ребенком рассказали в Минтруде.

В министерстве напомнили, что Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск, приурочить к этой дате ежегодный оплачиваемый отпуск или взять в этот день отгул в счет еще не использованного отпуска.

«При этом работодатель может устанавливать дополнительные гарантии для сотрудников. На некоторых предприятиях принято предоставлять родителям школьников дополнительный выходной 1 сентября. Такой порядок должен быть установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами», – подчеркнули в Минтруде.

Чтобы получить законный выходной, работнику необходимо узнать у работодателя, предусмотрена ли такая возможность в его организации. Если нет, то воспользоваться одной из предусмотренной КЗоТ возможностью.

https://dostup1.ru/society/V-Mintrude-rasskazali-pro-vyhodnoy-1-sentyabrya-dlya-roditeley-shkolnikov_140455.html