Делегация Озерска принимает участие в V Форуме городов высокого научного и технологического потенциала в Москве

В Форуме также участвуют представители Государственной Думы, Совета Федерации, ОНФ и Общественной палаты РФ. Стороны планируют сформировать пакет предложений для госпрограммы по поддержке городов высокого научного и технологического потенциала. Эти инициативы коснутся городской среды, ЖКХ, образования и социальной сферы.
- Наши города создавались как образец инфраструктуры, сюда приезжали лучшие люди страны, и у нас есть культурное и интеллектуальное наследие, которое отличает нас от многих моногородов, - подчеркивает глава округа Евгений Щербаков. - Не секрет, что сегодня в обществе назрел явный запрос на перемены в городской среде, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. Несколько лет назад мы взяли курс на эти перемены, и сегодня такие проекты, конечно, реализуются. И Форум должен послужить площадкой как для обмена опытом, так и для появления каких-то новых проектов, которые конечным образом напрямую повлияют на качество жизни наших граждан.
- Сегодня нужно иметь четкий ответ на запрос наших жителей, который касается состояния городской среды и городской инфраструктуры в целом, - уверен генеральный директор ПО «Маяк», депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Похлебаев. - И Росатом, и «Маяк» всегда заботятся о жителях своих городов: я говорю о проектах в сферах образования, культуры, развития городских пространств и многих других. Это своего рода инвестиция в счастье людей, и чем обширнее и глобальнее она будет - тем более комфортной и удобной будет становиться жизнь наших работников, их семей, да и горожан в целом. Главной ценностью и основным капиталом сегодня являются не здания, сооружения и заводы, какими бы технологичными они ни были, а именно люди.
Заключительной частью Форума станет пленарное заседание «Стратегия Центра: базис диверсификации - устойчивость территорий особого государственного значения», которое пройдет сегодня, 26 августа на площадке Аналитического центра Правительства РФ. Там же подведут итоги Форума с участием генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа