26 августа, ночью и днем 27 августа ожидаются дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра

В ближайший час и до конца суток 26 августа, ночью и днем 27 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 15-20 м/с, локально 25 м/с и более.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распространению пожара). Прогнозируется увеличение количества ДТП.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48246/