В выходные на Южном Урале похолодает до +14

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 27-29 августа.
По данным Челябинского Гидрометцентра, днем в пятницу, 27 августа, температура воздуха составит плюс 20-25, на юге – 32 градуса. В выходные в регионе существенно похолодает: 28 августа столбики термометров покажут плюс 14-19, 29-го – 15-20 градусов выше нуля.
В пятницу и субботу пройдут кратковременные дожди, грозы. Также в эти дни северный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. В воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
https://dostup1.ru/society/V-vyhodnye-na-Yuzhnom-Urale-poholodaet-do-14_140501.html