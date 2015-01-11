В Челябинске могут отменить празднование Дня города

В администрации Челябинска еще не определились с форматом празднования предстоящего 285-летия города – появлению четкой афиши мероприятий мешает сложная эпидемиологическая обстановка в связи с COVID-19.

По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, есть постановления федерального Роспотребнадзора, касающиеся количества людей на массовых мероприятиях. Эта цифра связана с показателями заболеваемости в том или ином регионе.

«Решение о проведении массовых мероприятий зависит от эпидемической обстановки в регионе. При этом органы исполнительной власти руководствуются критериями Роспотребнадзора», – подчеркнула Гехт.

Пока ситуация позволяет проводить мероприятия только до 500 человек. Однако, по словам вице-губернатора, с наступлением учебного года ожидается скачкообразный рост количества заболевших. Следовательно, обстановка может ухудшиться настолько, что число мероприятий ко Дню города, которые приходятся на сентябрь, может быть существенно сокращено или его празднование могут отменить совсем. Это особенно актуально в связи с салютом, который традиционно собирает десятки тысяч горожан.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-mogut-otmenit-prazdnovaniya-Dnya-goroda_140498.html