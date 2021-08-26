2021-08-27YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Августовская конференция педагогов прошла в онлайн-формате Ключевое событие в сфере образования – педагогическое совещание в преддверии нового учебного года прошло 27 августа. Второй год мероприятие проходит в режиме видеоконференции. Накануне 1 сентября работников образовательной сферы поздравил глава округа Евгений Щербаков.

В своём видеообращении к педагогическому сообществу, глава отметил, что Озерск всегда славился высоким уровнем образования, широкими возможностями в выборе интеллектуального и творческого развития, поэтому каждый ребёнок в будущем сможет найти себя и добиться успеха:

– Наш округ гордится сильным педагогическим составом – увлеченными и знающими людьми. Ваш труд – в успехах воспитанников. Имена озерских школьников звучат в числе победителей всероссийских и международных олимпиад, с лучших творческих и спортивных площадок.



Не секрет, что бюджет Озерского городского округа является социальным. Совместно с управлением образования, коллективами школ нам удается активно участвовать в социальных проектах, в инициативном бюджетировании и по другим направлениям. За весенне-летний период была проведена огромная работа по подготовке к новому учебному году. На все виды работ израсходовано более 31 млн рублей. 1 сентября все образовательные организации откроют для детей свои двери.

Евгений Щербаков пожелал педагогам успехов, мудрости и терпения, чтобы знания и навыки, полученные в новом учебном году их воспитанниками, стали стартовой основой для нового поколения озерчан.



Начальник управления образования администрации Любовь Горбунова поблагодарила главу округа за высокую оценку деятельности озерских образовательных организаций. Свой традиционный доклад она начала с того, что с 1 сентября 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты, которые должны усилить воспитательную составляющую образовательного процесса:

– Для этого необходима воспитательно-образовательная среда, в которой каждый ребёнок смог бы найти свой путь, своё место и пространство для реализации своих возможностей и талантов.



Большое внимание в ходе доклада Любовь Горбунова

уделила семейному воспитанию и вовлеченности родителей в различные творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия в рамках внеурочной деятельности:



– От эффективности взаимодействия между педагогами, родителями и детьми зависит создание педагогической среды успеха в развитии самоопределения личности ребёнка. В новом учебном году нам, в зависимости от эпидемиологической ситуации, необходимо возобновить городские тематические родительские собрания или конференции. Продумать модели и механизмы распространения лучшего опыта семейного воспитания озерских родителей.



Любовь Горбунова говорила о том, что современный педагог перестал был источником информации для учеников, сегодня он стал организатором их собственной познавательной деятельности. В ходе выступления она также затронула вопросы: освоение образовательных программ на углублённом или профильном уровне, плюсы и минусы семейного обучения, дополнительные возможности формирования цифровой образовательной среды в школах округа, о работе учреждений дополнительного образования, об организации летнего отдыха детей. Начальник управления образования высказала серьёзные опасения по поводу вовлечения детей в деструктивные интернет сообщества, и в связи с этим, затронула тему воспитания в детях культуры безопасного поведения в интернет пространстве.

В завершение выступления она подчеркнула, что в городской системе образования ведётся работа по всем направлениям стратегии воспитания, накоплен интересный, позитивный опыт.

– 1 сентября мы с вами откроем очередной новый учебный год, также в режиме ограничительных мероприятий, будет очень непросто, но для нас это уже не новость, – обратилась Любовь Горбунова к коллегам. – Я призываю вас к терпению, мобилизации собственных сил и профессиональных ресурсов, здравому смыслу и креативному подходу в решении возникающих проблем. Я желаю всем нам здоровья, мудрости в выстраивании межличностных отношений с коллегами, родителями и детьми. С Днём знаний!











































Информация предоставлена: В своём видеообращении к педагогическому сообществу, глава отметил, что Озерск всегда славился высоким уровнем образования, широкими возможностями в выборе интеллектуального и творческого развития, поэтому каждый ребёнок в будущем сможет найти себя и добиться успеха:пожелал педагогам успехов, мудрости и терпения, чтобы знания и навыки, полученные в новом учебном году их воспитанниками, стали стартовой основой для нового поколения озерчан.Начальник управления образования администрациипоблагодарила главу округа за высокую оценку деятельности озерских образовательных организаций. Свой традиционный доклад она начала с того, что с 1 сентября 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты, которые должны усилить воспитательную составляющую образовательного процесса:Большое внимание в ходе докладауделила семейному воспитанию и вовлеченности родителей в различные творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия в рамках внеурочной деятельности:говорила о том, что современный педагог перестал был источником информации для учеников, сегодня он стал организатором их собственной познавательной деятельности. В ходе выступления она также затронула вопросы: освоение образовательных программ на углублённом или профильном уровне, плюсы и минусы семейного обучения, дополнительные возможности формирования цифровой образовательной среды в школах округа, о работе учреждений дополнительного образования, об организации летнего отдыха детей. Начальник управления образования высказала серьёзные опасения по поводу вовлечения детей в деструктивные интернет сообщества, и в связи с этим, затронула тему воспитания в детях культуры безопасного поведения в интернет пространстве.В завершение выступления она подчеркнула, что в городской системе образования ведётся работа по всем направлениям стратегии воспитания, накоплен интересный, позитивный опыт.обратиласьк коллегамИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-08-27YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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